Почерневшая после побега Собчак взвыла от одиночества

Журналистка была одной из первых звезд шоу-бизнеса, что покинул страну да запланированного отдыха с обострением политической ситуации. Она утверждает, что побег в теплые связан с каникулами сына Платона, но поклонники придерживаются другой версии. В любом случае, за время поездки Ксения сильно изменилась.
Недавно Собчак пропала из соцсетей, а теперь шокировала фанатов своим появлением. На отдыхе у знаменитости сильно изменился стиль, волосы популярной блондинки буквально почернели, хотя некоторые поклонники предполагают, что это просто специфическая обработка фото.
В подписи к посту Ксения намекнула, что сильно скучает по мужу и близким, которые остались в Москве. "Одиночество – тоже пьедестал", – взвыла от отсутствия привычной компании журналистка. Собчак с сыном сначала улетела в Турцию, теперь проводит время в Израиле, куда недавно улетела семья Аллы Пугачевой.
Впрочем, отъезд Примадонны стал одной из самых обсуждаемых звездных новостей последнего времени. Поклонники предполагают, что семья больше не планирует возвращаться на родину, хотя сама Алла Борисовна заявила об обратном. Подкрепляет слухи и то, что каникулы у детей закончились, а в московскую школу они не пошло, более того, на кануне знаменитости получили гражданство Кипра.