Сбежавшая из России Собчак взвыла от страданий: Это было ошибкой

Звезды российского шоу-бизнеса сейчас переживают не лучшие времена. Многие из них приняли решение спешно покинуть Россию,



Все они уверяют, что это не бегство, а всего-навсего запланированный отпуск, совпавший с началом спецоперации на Украине. Одной из таких звезд стала Ксения Собчак – она уехала с сыном одной из первых.

Свой отъезд она тоже объяснила каникулами, хотя среди ее поклонников есть те, кто отказывается в это верить. Как бы там ни было, накануне популярная журналистка обратилась к россиянам с заявлением и поделилась своими страданиями. Она призналась, что всегда была патриоткой своей страны, развивая на ее территории бизнес. Ксения Анатольевна много работала, откладывая радости жизни в России на потом, думая, что успеет насладиться отдыхом позже.

"Это было ошибкой. Сейчас я не знаю, что будет и со мной, и с нами всеми даже завтра. Но, как говорится, ничто в этом мире не может закончиться ничем, скоро мы узнаем развязку", – буквально взывала скандально известная телеведущая.

Но она предложила выход: несмотря ни на что, оставаться людьми, забыв о ненависти и вспомнив о милосердии. Причем, по мнению Собчак, гневаться не стоит даже на тех людей, которые сейчас нелицеприятно отзываются о россиянах, чего в последнее время стало действительно много.

"Мир, который еще вчера был открытым и простым, сегодня стал опасным и непонятным. Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского", — заключила Ксения Анатольевна.