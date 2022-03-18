"Мы рожаем!": Бузовой пришлось предлагать экстренную помощь

В последнее время Ольга Бузова все чаще задумывается о любви и семейных отношениях. Не удивительно, ведь ей уже 36 лет, многие фанаты поторапливают Бузову с рождением ребенка.
В первом браке с футболистом Дмитрием Тарасовым у Ольги Бузовой ничего не вышло. Рожать мужу она не стала, карьеры шла в гору, было не до этого. С блогером и рэпером Давидом Манукяном (Дава) у нее тоже не задалось. Мужчину она обвинила в изменах и рукоприкладстве.
В непростое для страны время как никогда задумываешься о насущном, вот и Бузова решила взяться за дело. Еще недавно она рыдала по заблокированному "Инстаграму"*. Теперь она развивает активно "Телеграм" и уже делится с поклонниками своим бытом. На днях Бузова шокировала своими проблемами.
"А я, тем временем, в салоне 💇🏼♀️ занимаюсь своей головой 😂 Вот нам девочкам, реально сложно… Маник, педик, лицо, тело, волосы 😱😱😱 и при этом, работать, хорошо выглядеть, хранить уют, готовить иногда 😂 а еще же, мы рожаем", – написала Бузова. (Орфография сохранена – прим. ред.).
Поклонники высмеяли "проблемы" Ольги Бузовой. Некоторые даже предложили ей срочную помощь.
"Да уж, ну и жизнь у тебя сложная. Как помочь может?"; "Бедная, устала поди"; "Да, нелегкая жизнь, особенно после родов"; "Слишком много телки на себя берут, я заметил", – написали фолловеры.