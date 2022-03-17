"Огромная сумма даже для меня": Купающаяся в роскоши Бузова осталась без денег

Ольга Бузова не смогла поехать на отдых в Куршевель.

Занятая поющая ведущая постоянно разъезжает по разным странам, недавно Ольга была в Африке на съемках своего шоу, откуда и забронировала отель в Куршевеле для долгожданного отпуска. Однако поездка не состоялась, так как представители министерства культуры ОАЭ позвали Бузову в Рас-аль-Хайм.

Поездка артистке сильно понравилась, она попробовала там много нового, в том числе, зарядилась энергией от полета на зиплайне. Тем не менее, планы Ольги на горнолыжный отдых были разрушены. Ситуацию омрачило и то, что обычно купающаяся в роскоши поющая ведущая осталась без своих денег.

"Я потеряла около миллиона рублей, так как отель до сих пор не может вернуть мою оплату. Я не буду оставлять этот вопрос, потому что я не приехала не по собственной вине. Это огромная сумма даже для меня. Я сама зарабатываю и знаю цену деньгам", – поделилась Бузова.

Стоит отметить, что прошлая поездка Ольги Бузовой в Куршевель закончилась громким скандалом. Она отправилась в горы вместе с Клавой Кокой, с которой по началу прекрасно проводила время. Однако все омрачило видео, которое Клава опубликовала в своем блоге. На нем Ольга запечатлена в странном состоянии, которое вызвало много слухов. Коку осудили поклонники и коллеги из шоу-бизнеса, они посчитали, что исполнительница подставила подругу.