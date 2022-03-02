Нетребко и Гергиев остались без заработка за границей

Именитых артистов отстранили от работы во многих зарубежных театрах.

После начала Россией военной спецоперации на Украине страны стали поголовно вводить против нее санкции. Ограничения в основном касаются предприятий, банков и бизнесменов. Однако эти события затронули и именитых отечественных артистов.

Не секрет, что многие деятели искусства России сотрудничают с иностранными театрами. Так вот, на фоне сложившейся ситуации в Незалежной это сотрудничество прекратилось. Работы, к примеру, лишилась Анна Нетребко. Оперная певица должна была принять участие в мартовских спектаклях итальянского театра La Scala, однако сегодня учреждение выступило с заявлением, что она не появится на сцене якобы из-за болезни, к тому же ее обязали выплатить неустойку. Сама Нетребко на своей странице в "Инстаграме" сообщила, что она действительно не выступит, но с ее здоровьем все хорошо. La Scala – не единственное место, где отказались сотрудничать с артисткой. То же самое сделала Баварская опера, подчеркнув, что это напрямую связано с ситуацией на Украине, а точнее с позицией оперной дивы по этому поводу.

На своей странице певица сегодня опубликовала совместный снимок с Валерием Гергиевым, ведь те же беды преследуют и его. Он также лишился работы в итальянском La Scala, Венской филармонии, Баварской опере, Парижской филармонии, был уволен с должности главного дирижера и худрука Мюнхенского филармонического оркестра, а также его сняли с участия на Люцернском фестивале и в пасхальной программе Гамбургской Эльбской филармонии. К слову, причина та же: всемирно известного дирижера упрекнули в нежелании высказываться по поводу происходящего на Украине.