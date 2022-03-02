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Шоу-бизнес
Нетребко и Гергиев остались без заработка за границей

Нетребко и Гергиев остались без заработка за границей

Именитых артистов отстранили от работы во многих зарубежных театрах.
прочитано 111 раз

После начала Россией военной спецоперации на Украине страны стали поголовно вводить против нее санкции. Ограничения в основном касаются предприятий, банков и бизнесменов. Однако эти события затронули и именитых отечественных артистов.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Не секрет, что многие деятели искусства России сотрудничают с иностранными театрами. Так вот, на фоне сложившейся ситуации в Незалежной это сотрудничество прекратилось. Работы, к примеру, лишилась Анна Нетребко. Оперная певица должна была принять участие в мартовских спектаклях итальянского театра La Scala, однако сегодня учреждение выступило с заявлением, что она не появится на сцене якобы из-за болезни, к тому же ее обязали выплатить неустойку. Сама Нетребко на своей странице в "Инстаграме" сообщила, что она действительно не выступит, но с ее здоровьем все хорошо. La Scala – не единственное место, где отказались сотрудничать с артисткой. То же самое сделала Баварская опера, подчеркнув, что это напрямую связано с ситуацией на Украине, а точнее с позицией оперной дивы по этому поводу.

На своей странице певица сегодня опубликовала совместный снимок с Валерием Гергиевым, ведь те же беды преследуют и его. Он также лишился работы в итальянском La Scala, Венской филармонии, Баварской опере, Парижской филармонии, был уволен с должности главного дирижера и худрука Мюнхенского филармонического оркестра, а также его сняли с участия на Люцернском фестивале и в пасхальной программе Гамбургской Эльбской филармонии. К слову, причина та же: всемирно известного дирижера упрекнули в нежелании высказываться по поводу происходящего на Украине.

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Автор: 2 марта 2022, 02:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие

комментарии

Ответить:

Гость973906
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Ну,что краснодарская шшллююххаа ссооссннуулла ххххуууййййца?Теперь будешь ссооссаатть у пуйла!Тебе не привыкать,ведь ты же его бывшая ппррооссттииттуутткка!!
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