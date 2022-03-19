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Шоу-бизнес
Отстраненный от работы тяжелобольной Юдашкин шокировал народ

Отстраненный от работы тяжелобольной Юдашкин шокировал народ

Состояние Валентина Юдашкина сильно беспокоит поклонников.
прочитано 1990 раз

После отстранения от показа на неделе моды в Париже известный модельер перестал появляться в публичном пространстве. Коллеги и фанаты сильно переживают за Валентина Абрамовича, который уже несколько лет стоически борется с онкологией. Из-за тяжелой болезни любой стресс является для организма тяжелым испытанием.

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Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Однако у Юдашкина есть его главная опора и поддержка – жена Марина, которая уже много лет переживает вместе с кутюрье все беды. Знаменитость не стала отрываться от других известных людей и стала осваивать телеграм. На ее канале появилось виде, на котором она прогуливается вместе с мужем в окрестностях дома.

Марина нежно держит супруга за руку, а он медленно идет за ней. От этих кадров сжимается сердце, заметили в Сети. Ролик шокировал поклонников своей теплотой и искренностью. Фанаты не перестают восхищаться, насколько трогательные отношения у Юдашиных, которые в браке уже много лет.

"Здоровья и Мира", "Счастья Вам на долгие-долгие годы!", "Здоровья вам, великий Валентин Юдашкин", "Марина! Вы умница! Здоровья и удачи вашей семье!", "Восторгаюсь вами! Здоровья Вам и Валентину Абрамовичу, уникальному художнику в мире моды и замечательному человеку!", "Здоровья Валентину. Вам, Марина, крепости духа", – написали комментаторы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2022, 12:15 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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