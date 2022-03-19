Отстраненный от работы тяжелобольной Юдашкин шокировал народ

После отстранения от показа на неделе моды в Париже известный модельер перестал появляться в публичном пространстве. Коллеги и фанаты сильно переживают за Валентина Абрамовича, который уже несколько лет стоически борется с онкологией. Из-за тяжелой болезни любой стресс является для организма тяжелым испытанием.
Однако у Юдашкина есть его главная опора и поддержка – жена Марина, которая уже много лет переживает вместе с кутюрье все беды. Знаменитость не стала отрываться от других известных людей и стала осваивать телеграм. На ее канале появилось виде, на котором она прогуливается вместе с мужем в окрестностях дома.
Марина нежно держит супруга за руку, а он медленно идет за ней. От этих кадров сжимается сердце, заметили в Сети. Ролик шокировал поклонников своей теплотой и искренностью. Фанаты не перестают восхищаться, насколько трогательные отношения у Юдашиных, которые в браке уже много лет.
"Здоровья и Мира", "Счастья Вам на долгие-долгие годы!", "Здоровья вам, великий Валентин Юдашкин", "Марина! Вы умница! Здоровья и удачи вашей семье!", "Восторгаюсь вами! Здоровья Вам и Валентину Абрамовичу, уникальному художнику в мире моды и замечательному человеку!", "Здоровья Валентину. Вам, Марина, крепости духа", – написали комментаторы.