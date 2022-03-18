"Это уже неприлично": россияне пристыдили оголившуюся 52-летнюю Бледанс

Недавно 52-летняя актриса решилась на очередную пикантную фотосессию в бикини и поделилась результатом с поклонниками. Откровенное фото не оставило никого равнодушным. И если одни фанаты пришли в восторг от увиденного, то другие в шутку пристыдили оголившуюся звезду.
"Это уже неприлично! Так выглядеть в 52," – написали возмущенные фолловеры.
Как сообщило издание "7 Дней", опубликовавшее фото, россияне уверены, что Эвелина Бледанс легко даст фору многим даже гораздо более молодым моделям. Даже в 50+ лицо звезды свежо, а тело упруго, подтянуто и очень соблазнительно.
Секрет Бледанс – в регулярном уходе за собой. Актриса знает: если начинать ухаживать за кожей в молодости, то и в зрелом возрасте не придется "затягивать за ушами". Брюнетка активно пользуется услугами современной косметологии, но и не пренебрегает народными средствами.
Знаменитость высоко ценит полезные свойства меда, делает огуречные маски, мажет лицо клубникой и протирается кубиками льда из сока петрушки – все это, по мнению Бледанс, дает хороший эффект. Кроме того, звезда занимается спортом, правильно питается и любит ходить в баню. Такие бьюти-процедуры помогают актрисе выглядеть великолепно и не стесняться фотосессий в бикини.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Эвелина Бледанс в халате медсестры обласкала Филиппа Киркорова.