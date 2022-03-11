Сэкономившая на косметике Бледанс изуродовала себе лицо

Телеведущая и блогер Эвелина Бледанс столкнулась с серьезной проблемой.

Эвелина Бледанс не боится никаких санкций, ведь иностранную косметику она с легкостью сможет заменить масками и патчами собственного производства, что уже давно успешно практикует. Правда, сначала надо бы поставить это дело на поток и отладить производство. А пока методом проб и ошибок звезда испытывает продукцию на собственном организме.

Бледанс рассказала, что не все народные средства для ухода и красоты так уж безопасны. Безусловно, это прекрасная экономия денег, но к народной косметике надо подходить с умом. По ее словам, однажды из-за собственной ошибки она изуродовала кожу лица. К счастью, процесс был обратим, и сейчас звезда сияет красотой, но все могло закончиться гораздо хуже.

"Маска из огурчика хороша, сок петрушки замечательный дает отбеливающий эффект для кожи. Клубникой люблю мазаться, но там все-таки кислота, и если находиться в такой маске на солнце, то может быть нехороший результат, вплоть до пигментации. На себе испытала", – рассказала Эвелина Бледанс.

Напомним, что Эвелине Бледанс уже за пятьдесят лет. При этом женщиной в возрасте ее никак нельзя назовешь, ведь выглядит она просто сногсшибательно! При этом звезда успевает реализовываться в карьере и материнстве. Она воспитывает особенного сына Семена и активно рассказывает о нем миру.