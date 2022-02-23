"Отжигаем с голым задом": Бледанс в халате медсестры обласкала Киркорова

Эвелина Бледанс решила тряхнуть стариной и перевоплотилась в сексуальную медсестру.

Эвелина Бледанс давно уже не девочка, однако задора у теледивы хоть отбавляй. И поклонники звезды недавно в этом убедились. Накануне 23 февраля телеведущая решила устроить праздник для своих друзей, в числе которых был и Филипп Киркоров.

Бледанс не только накрыла шикарный стол, но и решила устроить для приятелей сюрприз. Озорница перевоплотилась в сексуальную медсестру, надев короткий халатик и белый колпак с красным крестом. Кстати, именно этот наряд принес ей популярность в прошлом (артистка участвовала в передаче "Маски-шоу" в образе медсестры). Заходя в комнату, артистка игриво виляла попкой под громкие овации. Позже она обласкала короля эстрады, покрутившись возле него и угостив клубникой. Видео с праздника теледива выложила в свой "Инстаграм".

Однако и на этом званый вечер не закончился. Эвелина решила красиво подать коронное блюдо. Специально для этого она пригласила повара, который поджег тушку барашка, а затем профессионально разрезал на порционные кусочки. Гости были в настоящем восторге и тут же принялись снимать происходящее, чтобы поделиться с фолловерами в социальных сетях.

Поклонники восхитились задором звезды. "Шикарно наша куколка встречает гостей, хозяюшка знатная", "Круто задумано", "Зажигаете", "Вау, зайка моя красотка!!!", – написали фанаты.

Однако многие подписчики осудили поведение звезды, посчитав его непотребным. "Какой ужас. Вот потом и проблемы все", "Не ожидал от Эвелины, было мнение серьезного человека, а это что было? Я в шоке, очень некрасиво и неприлично", "В стране не пойми что творится, а мы отжигаем с голым задом", – написали пользователи сети.

Напомним, что Эвелине уже за пятьдесят лет. При этом женщиной в возрасте ее никак нельзя назвать, она все еще активна и весела. Бледанс воспитывает солнечного ребенка, в которого вкладывает все тепло и заботу.