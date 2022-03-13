Сутулый, седой и пузатый: Петросян совсем сник рядом с пышущей здоровьем молодой женой

13 марта в доме юмориста Евгения Петросяна двойной праздник. Во-первых, 33-летие отмечает жена комика, Татьяна Брухунова. Во-вторых, два года исполняется сыну пары, Вагану.
В личном микроблоге молодая жена 76-летнего Петросяна опубликовала семейный снимок. Судя по всему, кадр сделан сегодня утром.
На фото Татьяна, облаченная в платье с красным принтом, подает торт сидящему на диване сыну. Рядом на подушках отдыхает Евгений Ваганович.
Пост Брухуновой вызвал бурное обсуждение в Сети. Возраст, говорят подписчики, берет свое. Любимый многими Евгений Петросян стал совсем стареньким – он сутул, сед и пузат. Дескать, рядом с пышущей здоровьем и энергией избранницей комик выглядит совсем сникшим.
"Петросян с сыном выглядят как дедушка с внуком", – рассуждает пользователь Сети. "Даже не дедушка, а прадедушка", – поправляет его другой обитатель "Интернета".
Впрочем, большая разница в возрасте не мешает Петросяну и его жене жить счастливо. У комика достаточно денег, чтобы обеспечить себе, жене и сыну роскошное и беззаботное существование.