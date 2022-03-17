Взвывшую без мужика Бузову уличили во вранье: Неумная женщина

Ольга Бузова призналась, что на самом деле любила рэпера Даву, с которым у нее случился скандальный разрыв отношений. Блогер Лена Миро считает, что певица говорит неправду.

В своем микроблоге в "ЖЖ" обозревательница предположила, что у ведущей дела совсем плохи, раз она решила попиариться на Давиде Манукяне. "Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность", – процитировала Ольгу Бузову блогер.

Кроме того, артистка заявила, что реально любила музыканта. Лена Миро же уверена, что исполнительница делает такие посты в соцсети из-за отчаяния. По мнению обозревательницы, "боты в новую социальную сеть за ней не перетекли", поэтому Ольгу Бузовой надо как-то выживать в условиях изменившейся реальности.

Лена Миро отметила, что не писала об этом, если бы не тот факт, что многие люди скучают по бывшим избранникам, которые причинили им боль. Блогер назвала это инфантилизмом души. Людям же взрослым, духовно состоявшимся, по ее мнению, не нужна любовь на накале эмоций.

Обозревательница уверена, что 36-летняя Ольга Бузова так и не стала зрелой. Она отметила, что поющая ведущая до сих пор изображает из себя звезду для подростков, не понимая, что дети не выбирают себе в кумиры взрослых "теток". Она заключила, что страдать по тому, кто обидел, – значит, быть неумной женщиной.