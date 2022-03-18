Что с волосами? Черная как смоль Долина вышла в свет неузнаваемой

Но некоторые образы певицы время от времени вызывают вопросы у фанатов. Вчера артистка посвятила день съемкам, а в перерыве нашла время на общение с прессой, тем более это отличная возможность блеснуть своим внешним видом.
Долина вышла к представителям СМИ неузнаваемой: публика привыкла видеть певицу с короткими или средней длины волосами, но на этот раз 66-летняя Лариса Александровна удивила всех длинным хвостом, который доставал до самой талии певицы. Судя по всему, для создания образа она использовала накладные волосы. Кроме того, для съемок артистка облачилась в полностью черное платье-мини, которое открывало ее стройные ноги, а макияж дополняли темные тени на ее глазах. В итоге получилась этакая женщина-вамп. Один из корреспондент, засняв на камеру Долину, подписал: "Дива".
Напомним, певица уже не в первый раз поражает публику своим внешним видом. Не так давно Лариса Александровна вышла в свет в мерцающем мини, а на ноги надела каблуки. Однако не все оценили смелый выбор немолодой артистки. Например, стилист, анализируя ее образ, отметил, что она выглядела неподобающе. Тогда же певица тоже изменила прическу, надев длинный хвост: по мнению эксперта в области моды, ей все-таки нужно не отходить от своего стиля и носить волосы короче.