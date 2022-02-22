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Шоу-бизнес
"Я тебя люблю": Долина рассекретила близость с женатым артистом

"Я тебя люблю": Долина рассекретила близость с женатым артистом

Лариса Долина в своем "Инстаграм" заговорила о чувствах к Сосо Павлиашвили.
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Несмотря на довольно-таки почтенный возраст, Лариса Долина продолжает выступать, записывать новые песни, посещать светские мероприятия. Чтобы не отставать от времени, артистка занялась своей внешностью. Так, она сильно похудела, помолодела и сменила имидж. Кстати, многие поклонники не верят, что чудесное преображение певицы связано исключительно с избавлением от лишнего веса. Фанаты подозревают, что исполнительница обратилась к пластическим хирургам и сделала подтяжку лица.

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Долина не только занялась собственной внешностью, но и активно начала развивать социальные сети. Теперь она выкладывает в микроблог фрагменты с выступлений, а также делится с подписчиками своими новыми работами. Так, накануне артистка опубликовала кусочек нового клипа. Причем сняла она его с известным исполнителем Сосо Павлиашвили. В ролике предстали Лариса и Сосо, которые чувственно исполняют композицию. Стоит отметить, что Долина выглядит великолепно. Стилисты сделали ей аккуратную прическу с вьющимися локонами и подобрали наряд, который подчеркивал нежность и женственность певицы.

По всей видимости, Долиной понравилось сотрудничать с Павлиашвили. Более того, видно, что за время съемок они очень сблизились. Так, она не стала сдерживать чувств и написала под видео: "Я тебя люблю!". Кстати, возможно, эти слова для кого-то могли бы показаться странными, ведь Сосо женат.

Поклонники принялись восхищаться выступлением артистов. "Обалденный дуэт! Вы самый лучший голос России", "Очень красиво, очень нежно", "Волшебно, чарующе, завораживающе", "Шикарная песня, легендарные артисты! Ждем премьеру, ведь это очень красиво!", – написали фанаты.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 09:15 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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