Стилист в пух и прах разнес внешний вид Долиной: Лучше закрыть колени

Народная артистка России Лариса Долина давно всем и все доказала. Поклонники прекрасно знают, насколько ценен ее талант и профессионализм. Поэтому артистка никому ничего не должна и имеет полное право выглядеть так, как хочет. К тому же, фигура ей это позволяет.
Однако злые языки не дают покоя 66-летней Ларисе Долиной. Они не могут спокойно спать, если певица появится на людях в смелом наряде. Недавно она вышла в свет в мерцающем мини и на каблуках и взорвала умы критиков.
Имидж-стилист Наталья Родионова заявила, что Лариса Долина выглядит неподобающе. Мол, и длина то у платья не та, и фасон. В таком образе Долина выступила на праздничном концерте по случаю Международного женского дня.
"Для Ларисы Долиной все-таки длина юбки и платья, закрывающая колени, подойдет намного больше — смотреться будет более современно и элегантно. Само платье неактуально. Принт, длина, фасон — никому не стоит такое носить", – заявила стилист.
Также она добавила, что прическу Ларисе Долиной стоит поменять с высокого хвоста на короткую стрижку или каре.
Напомним, за последние два года Лариса Долина похудела аж на 20 килограммов, что сделало ее еще более привлекательной.