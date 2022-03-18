Сам не лучше: Осудивший уезжающих звезд Пригожин замечен в аэропорту

Продюсер обычно не лезет за словом в карман и довольно резко высказывается в адрес своих коллег. Иосиф уже прошелся по разъехавшимся в отпуска знаменитостям и по оставшимся без работы блогерам, которые, по его мнению. Не заслуживают такого внимания. Теперь появилась информация, что сам Пригожин тоже уехал из Москвы. "Сам не лучше", – говорят в Сети.
Валерия опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлены они с Иосифом в аэропорту. Куда именно отправилась звездная пара – неизвестно, очевидно только, что в это место нужно лететь на самолете.
Подписчики в очередной раз восхитились красотой певицы и пожелали им с супругом хорошего отдыха. "Красавица", "Прекрасного дня Вам!", "Выглядите восхитительно!", "Боже какая вы красивая", "Неземная красота", "Есть же такие красивые люди на свете и добрые!", "Шикарная", "Хорошо отдохнуть", – написали комментаторы.
Стоит отметить, что многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились в отпуска и на лечение. Среди них Примадонна и ее семья. Поклонники предполагают, что звездное семейство решило сменить место жительства. Также в жарких странах отдыхают Ксения Собчак, Джиган с Оксаной Самойловой, Леонид Ярмольник и другие знаменитости.