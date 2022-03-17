"Выгребали здесь бабки": Разъяренный Пригожин плюнул в оскандалившегося Барских

Иосиф Пригожин не смог пройти мимо скандала с Максом Барских.

Украинскому певцу, оскорбившему россиян, ответили уже многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Помимо моральной составляющей конфликта, в нем также замешана и материальная составляющая. Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на несостоявшийся концерт под предлогом того, что они пойдут на благотворительность на Украине. Такой расклад многих не устроил.

После исполнитель запретил прослушивание своих песен на территории России, за что коллеги его сильно осудили. Иосиф Пригожин напомнил Максу, где он заработал популярность и деньги, а также – на каком языке написаны его песни.

"Пел на каком языке? В голове моей туманы, да? Вот у него туманы точно в голове. Второе — зарабатывал деньги где? Налоги в России платил? Нет. В Украине платил? Нет. А эти люди тихонечко выгребали здесь бабки, наслаждались жизнью", – плюнул в певца продюсер.

Пригожин уверен, что украинцы тоже не поддержат певца, учитывая его прошлое. Более того, по мнению мужа Валерии, музыка артиста посредственна и не несет в себе ничего нового. Вспомнил Иосиф и другую украинскую певицу, Светлану Лободу, которая недавно потрясла поклонников слезами в блоге. Артистка недавно получила гражданство Мальты. Ее Пригожин как раз не осуждает, он сказал, что верит ее слезам и даже понимает Светлану.