"Накрывает жестко": рыдающая Бузова призналась в любви к бывшему

Год назад поющая ведущая Ольга Бузова со скандалом рассталась с блогером и певцом Давидом Манукяном, выступающим под псевдонимом Дава. Артистка обвинила его в изменах и рукоприкладстве. Но потом ужасно тяжело переживала разрыв с ним.
Казалось бы, что бывшая ведущая "Дома-2" забыла о личной драме, но неожиданно для всех Ольга Бузова сделала шокирующее признание. Как выяснилось, она до сих пор испытывает чувства к бывшему возлюбленному, потому что "реально блин любила".
"Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность", – рассказала 36-летняя Ольга Бузова.
Давид Манукян между тем отрицает, что бил Ольгу Бузову. Более того, он говорил, что был намерен жениться на ней. В интервью он рассказывал, что по-настоящему сделал предложение Бузовой и всерьез думал, что это навсегда.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольгу Бузову обвинили в искусственной накрутке подписчиков в "Инстаграм"*. Якобы после перехода на другие платформы в соцсетях за ней последовали всего 700 тысяч человек. Звезда рыдала, когда площадку заблокировали.
"Инстаграм"* – соцсеть, заблокированная на территории России по решению Роскомнадзора.