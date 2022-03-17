Галкина и Ахеджакову могут лишить госнаград за антироссийскую пропаганду

Депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина предложила лишать госнаград артистов, которые критикуют Россию за спецоперацию на Украине. Парламентарий считает, что артисты, которые негативно выразились по поводу сложившейся ситуации в непростое для страны время повели себя недостойно.
Речь в частности шла о юмористе и телеведущем Максиме Галкине, актрисе Лие Ахеджаковой, а также исполнителях Борисе Гребенщиковом и Вере Брежневой. Сообщается, что комиссия по госнаградам при президенте России уже согласилась рассмотреть предложение. Также многие граждане России поддержали такую идею.
По мнению депутата, у любого артиста есть своя аудитория, и его мнение является приоритетным. А уж если звезда обладает госнаградой, то это вдвойне дает ей кредит доверия граждан и, соответственно, предполагает ответственность.
Парламентарий напомнила, что в Конституции России указано понятие патриотизм, а значит и требования к нему особые. В частности деятели культуры, которые имеют народное звание, не могут быть патриотичными. В противном случае это выглядит как антироссийская пропаганда. Выходит, что многие высказавшиеся против спецоперации звезды фактически могут лишиться госнаград.
По данным СМИ, некоторые звезды уже якобы согласились вернуть свои ордена.