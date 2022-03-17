Угодивший в гей-скандал Дава получил сюрприз сзади: Не ожидал

Блогер и певец Дава получил известность по двум причинам: став парнем Ольги Бузовой и угодив в гей-скандал с Киркоровым.

Вчера, 16 марта, Давид Манукян отметил свой день рождения: молодому человеку исполнилось 29 лет. Этот день блогер и музыкант провел с самыми близкими людьми, которые преподнесли ему весьма неожиданный подарок, который ошарашил именинника.

Даву привезли на одну из улиц Москвы и привели ближе к проезжей части. Друзья вручили ему бумажную открытку, которой экс-бойфренд Бузовой весьма удивился. Но, как оказалось, это не весь подарок – главный сюрприз ожидал его сзади. "А теперь повернись", – приказал имениннику друг за камерой. Сделав это, он увидел, что все это время за его спиной находился баннер с огромной копией той открытки, которую он получил от близких. На нем изображена фотография Манукяна в окружении котиков и надпись с пожеланиями.

"Самый неожиданный и приятный подарок в моей жизни! Спасибо всем, кто на протяжении долгих лет разделяет со мной самые важные моменты моей жизни", – сказал бывший Бузовой на своей странице в "Инстаграме"*.

Напомним, на премию МУЗ-ТВ Давид Манукян и Филипп Киркоров пришли вместе – в костюмах жениха и невесты, таким образом угодив в гей-скандал. На выходку музыкантов отреагировала продюсер Светланы Лободы: она заметила, что раньше за такое "на шашлыки пускали".

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