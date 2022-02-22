Хочет увеличить маленькую грудь: пластический хирург Давы назвал стоимость операции

В прямом эфире ведущие шоу Никита Дювбанов и Юля Денисова вместе с Тимуром Хайдаровым спонтанно решили разыграть одну бесплатную операцию по преображению груди. Для этого они попросили слушательниц во время эфира присылать им фотографии этой части тела.
Уже через несколько минут после объявления розыгрыша WhatsApp станции был завален десятками фотографий обнаженной груди. После нескольких минут осмотра Тимур выбрал победительницей 34-летнюю слушательницу из Подмосковья – Виту.
"Было много достойных работ, но я решил выбрать девочку с самой маленькой из всех присланных грудью, это будет честно", – отметил хирург.
Вскоре Тимур, Никита и Юля познакомились с Витой, хирург поздравил ее в прямом эфире Comedy Radio и пригласил на предварительный осмотр. Тимур планирует успеть сделать девушке к 8 марта подарок, стоимость которого составляет, как говорит, около 0,5 миллиона рублей.
Напомним, сам Дава обожает шумиху и считается королем хайпа. "Я специально вывожу людей на эмоции, и мне все равно что обо мне подумают, – заметил он. – Получаю удовольствие, вот и все. А реакция людей меня смешит – я ждал ее даже!"