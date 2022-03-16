"Объявление войны": Какие козни строит Степаненко для спутавшегося с молодухой Петросяна

Некогда супруги все никак не могут поделить имущество и, как говорит адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин, происходит это из-за бывшей жены его клиента. Близкое окружение юмористов уверено, что Степаненко до сих пор не может простить роман с молодой девушкой, а потому и строит все новые козни и не дает Брухуновой и Петросяну спать спокойно.
Прошлым летом суд вынес решение: все имущество должно быть поделено поровну. Однако такой вариант не устроил Елену Григорьевну и она подала апелляцию с требованием провести еще одну оценку имущества бывшего мужа. Загвоздка в том, что Степаненко хочет описи двух с половиной тысяч книг из антикварной коллекции Петросяна, а это, говорит Жорин, весьма длительный процесс, который может занять многие годы. Адвокат Евгения Вагановича уверен, что таким образом бывшая супруга тянет время.
"Складывается впечатление, что она собралась жить вечно и, собственно говоря, хочет, чтобы это происходило долго", – пояснил Жорин.
Он также вспомнил, как весь это процесс начинался. Адвокат вместе с экс-супругами сидел на кухне и уплетал угощения Степаненко, обсуждая в мирном формате варианты решения конфликта. И вроде бы почти договорились, но потом Елена Григорьевна подложила свинью.
"Договорились встретиться в очередной раз. Они отменили встречу. И выяснилось, что за неделю до этого они уже подали иск в суд. То есть, знаете, вероломное такое объявление войны", — поделился воспоминаниями правозащитник с "Пятым каналом".