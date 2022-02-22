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Шоу-бизнес
"Выглядит жалко": заговорили о страшном синдроме Асмус

"Выглядит жалко": заговорили о страшном синдроме Асмус

Психолог Фарида Красавкина постаралась разобраться, что творится со сдавшей Кристиной Асмус.
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Кристина Асмус стала слишком эмоциональной в последнее время. Актриса выкладывает фотографии, на которых плачет. Причины разные: то она не может успокоиться после сложного спектакля, то получает травму на съемках.

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"У всех людей разные представления о красоте, приличиях и нормы. Но чувство тревожности, нервозности иногда провоцируют людей вести себя неадекватно. Кристина Асмус недавно говорила о том, что имеет проблемы со сном и даже на отдыхе не может уснуть, а это говорит, что она находится в состоянии повышенной тревожности. Ее состояние, скорее всего, обусловлено многочисленными стрессами", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Фарида Красавкина.

Психолог предположил, с чем может быть связана нестабильность экс-супруги Гарика Харламова. Причин, как оказалось, может быть много.

"Это может перейти в невротическое расстройство, а следовательно фото такого характера может заключаться в том, что первое – ей не хватает живого общения, второе – чтобы пожалели, третье – привлечь к себе внимание, вызвать чувства и эмоции у своих подписчиков, четвертое – синдром жертвы. То есть синдром жертвы говорит о том, что человек привлекает к себе внимание для того, чтобы пожалели. То есть она находится в состоянии жертвы, что она бедная и несчастная, что жизнь несправедлива, что не везет. В общем, крутятся в голове негативные мысли и эмоции. Человек смотрит на мир через негатив. Конечно, я не исключаю психологическую патологию. Сюда может относиться невротическое расстройство личности. И да, безусловно, она выглядит жалко, но, вероятнее всего, она этого и добивается, чтобы ее пожалели, чтобы ей написали, задали какие-то вопросы", – рассказал эксперт.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 15:35 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

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