"Неожиданные беременности": всплыли подробности личной жизни разведенки Бородиной

Астролог Ада Комракова рассказала, когда у Ксении Бородиной появится еще ребенок.

Не так давно Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым. Телеведущая, кажется, страдала не очень долго. Не успела она расторгнуть брак, как ей уже приписали несколько новых романов. Красотка то и дело интриговала поклонников разными фотографиями и видео в откровенных нарядах.

Говорят, экс-ведущая "Дома-2" находится в отношениях с Трофимом Семищенко. Насколько в паре все серьезно – неизвестно. Некоторые поклонники стали подозревать бывшую коллегу Ольги Бузовой в беременности. Та в свою очередь подогрела слухи, сообщив, что поправилась.

"Ксения Бородина из тех женщин, которые любят все контролировать и полностью управлять любыми аспектами своей жизни, поэтому неожиданные беременности явно исключены, только запланированные и полностью подготовленные. В текущий период времени прямых указаний на беременность в ее карте рождения нет. Подобный период открывается с весны 2023 года", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.



По словам астролога, важный поворот в личной жизни Ксении Бородиной намечается только на 2023 год, когда транзитный Юпитер в Овне сформирует серию гармоничных аспектов в ее карте рождения с натальным Марсом и Венерой в Овне.