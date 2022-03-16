"Сдохни, тварина": содравшей три шкуры Бородиной копают могилу

Ведущая шоу "Дом-2" пожаловалась на травлю. В соцсети она показала переписку с женщиной, которая обрушилась на нее с гадкими словами. "Сдохни, тварина", – написала ей незнакомка.
Ксения Бородина недоумевает от того, что в голове у таких людей, которые ежедневно отправляют ей подобные ужасные сообщения. Сама же теледива призналась, что в ней нет ненависти.
Стоит отметить, что все же есть человек, к которому, судя по всему, знаменитость испытывает негативные чувства. Это ее бывший муж Курбан Омаров. Не секрет, что развод звездной пары получился скандальным. Звезда экрана намекала публике на то, что супруг ей изменял. Теперь же она ничего слышать не хочет об экс-возлюбленном.
Напомним, Ксения Бородина сумела содрать три шкуры с бизнесмена. Телеведущей удалось выселить Курбана Омарова из особняка, который изначально был записан на имя ее матери. Можно сказать, что после развода знаменитость выиграла финансово и купила новую квартиру в Москве. Кроме того, после скандального развода ведущую начали активнее приглашать в разные проекты.