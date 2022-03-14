"Вусмерть отфотошопленная": Бородину в компании подруг-дурнушек раскусили

Светский критик заподозрил, что Ксения Бородина специально подбирает себе некрасивых подруг.

8 марта Ксении Бородиной исполнилось 39 лет. Светская львица в последний момент решила отпраздновать событие. До этого она считала, что из-за сложившейся на Украине ситуации праздновать не стоит. В итоге она позвала на вечеринку около ста гостей.

Фотографии с праздника Бородина выложила в своем "Инстаграм". Она показала снимок, на котором стоит в окружении всех своих подруг. Ксения Бородина стояла в центре, из-за чего казалась миниатюрной и красивой.

Светский обозреватель Лена Миро в своем ЖЖ заявила, что Ксения Бородина якобы специально подбирает себе некрасивых подруг.

"Все до единой подруги Ксюнделя выглядят, мягко говоря, не очень... И у меня тут закралась мысль: Ксюш, а ты подруг по внешности отбираешь? Ну, чтобы выглядели чуть хуже, чем вусмерть отфотошопленная ты?" – написала Лена Миро.

Она добавила, что Бородина без фоторедакторов выглядит довольно неприятно. В доказательство этому она прикрепила пару скрин-шотов, на которых у Бородиной ужасно сутулая спина и заметен второй подбородок. Миро задалась вопросом, каково быть подругой Бородиной, понимая, что ты немного страшненькая?..