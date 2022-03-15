"Империя ботов": ревущая от бессилия Бузова в ужасе от безденежного будущего

Ольга Бузова потеряла самое дорогое в ее жизни. Свою "кормушку".

На днях весь российский шоу-бизнес устроил массовые похороны "Инстаграм"* со всеми почестями – рыданием, поминками и добрыми словами. Певица Ольга Бузова и вовсе билась в истерике и философски рассуждала о происходящем.

Это не удивительно, ведь в "Инстаграм"* многие звезды зарабатывали огромные деньги, один только пост на их страницах стоил от 350 тысяч рублей. Теперь придется создавать все с нуля на новых площадках.

Светский критик Лена Миро в своем ЖЖ в пух и прах разнесла неискренность аккаунта Ольги Бузовой, а ее слезы на камеру назвала банальным страхом перед безденежьем и неизвестным будущим.

"Бедная, бедная тетенька 36, между прочим, лет от роду... И слезки твои-кап-кап-кап – это не что иное, как банальный страх перед будущим, в котором у тебя нет империи ботов, а, значит, и рекламы будет меньше, и, как следствие, денег", – написала критик.

Лена Миро добавила, что люди не тупые, они все видят и понимают и видят, поэтому и не пошли так массово на новые площадки Ольги Бузовой. Критик уверена, что больше половины аудитории артистки – ненастоящие аккаунты. К слову, в телеграм-канал Бузовой сейчас всего лишь 700 тысяч подписчиков, когда в "Инстаграм" было несколько миллионов.

"Инстаграм"* – соцсеть, заблокированная на территории России по решению Роскомнадзора.