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Политика
Телеведущий Соловьев не сдержал слез в прямом эфире

Телеведущий Соловьев не сдержал слез в прямом эфире

Тему войны многие россияне вполне закономерно воспринимают близко к сердцу.
прочитано 916 раз

Известный российский журналист Владимир Соловьев не сдержал слез в прямом эфире своего ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Ведущего тронули проникновенные слова о происходящем на Донбассе.

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 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

На передаче Соловьев традиционно обсуждает актуальные общественно-политические события и процессы с несколькими приглашенными экспертами, среди которых – политики, экономисты, ученые, журналисты и другие специалисты. В воскресном выпуске программы одной из них стала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В студии она дискутировала с гостями о происходящем на Донбассе, где в последнее дни началось очередное обострение конфликта, сообщает телеканал "Царьград".

Симоньян выступила с пламенной речью, отметив, что считает происходящее на востоке Украины настоящим геноцидом: только за один день там произошло свыше 1500 обстрелов, из-за которых пострадали ни о чем не подозревавшие мирные жители. Она напомнила, что на ее судьбу прямым образом повлияли два известных случая геноцида. Один из них – геноцид армян в Османской империи, унесший жизни около полутора миллионов человек за несколько дней. Журналистка рассказала, что ее бабушка была свидетельницей этих событий и многое рассказывала своей внучке, передает "Общественная служба новостей".

В конце выступления Маргарита Симоньян привела отрывок стихотворения Роберта Рождественского, в котором говорится о ребенке, спрашивающем у своей матери о войне.

"Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?", – процитировала поэта журналистка.

После этого все находившиеся в студии замолчали, у многих на глазах навернулись слезы. Заплакал и сам Владимир Соловьев, передает Ura.ru.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 09:03

комментарии

Ответить:

666
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Поклятый жидовский ддеебббиил с озера комо,тебе <цензура> кремлёвская слезу пролить,как поооосссцццааатть!Жиду сссыыы в глаза,а ему жидоппииддооррруу быжья роса!Отрабатывай кремлёвское бабло ссууккаа жидопропагандонская!
Гость961740
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Жидовское отродье, пойди поссссы рядышком с длинноносой страшидлой симоньян. Только ссыте преред <цензура>--у--й--л--о--м, чтобы и оно видело, может побольше денег кинет. Твари продажные, жидова паскудная за 30 серебренников мать родную продадите. Мало вас в газовых печах жгли, уроды.
Гость962832
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Армянка <цензура> сказала,что грузины-менгрелы откупались от турок молоденькими мальчиками и девочками своей нации?Пусть грузины сейчас отреагируют на армянский выыысссееррр за разжигание межнациональной ненависти!
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