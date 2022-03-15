Плохо говорит и ходит с палочкой: Как тяжелобольной Зайцев отметил 84-летие

Друзья Вячеслава Зайцева организовали праздник по случаю его дня рождения.

Знаменитый кутюрье уже несколько лет живет с тяжелым заболеванием – прогрессирующей болезнью Паркинсона. Этот недуг сильно бьет по нервной системе, в связи с чем Вячеславу Михайловичу трудно ходить и говорить. В какой-то момент модельер стал передвигаться по дому на инвалидном кресле и практически ни с чем не общался.

Сейчас Зайцев прошел несколько курсов лечения, которые помогли затормозить болезнь. Кутюрье еще довольно плохо говорит, но речь к нему возвращается, передвигается Вячеслав Михайлович с палочкой и в компании кого-то из близких. "Очень хорошо прошло лечение, очень все продуктивно. Я считаю, я доволен. Я, самое главное, вернул язык себе, речь нормальная, стал говорить, но движение еще сложновато мне", – рассказал Зайцев.

Тем не менее, на своем 84-летии модельер был на высоте. Друзья устроили для него праздник в одном из столичных ресторанов. Праздник ему явно понравился, он с удовольствием общался с гостями и даже дал короткое интервью. Присутствующие отметили, что Вячеслав Михайлович изменился к лучшему, даже его внешний вид говорит об улучшениях состояния здоровья.

Зайцев потихоньку возвращается к работе, его модный дом скоро выпустит коллекцию авторских принтов кутюрье, а также его парфюм.