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Шоу-бизнес
Тяжелобольного Зайцева вынудили вернуться к работе: Больше ни метра "Дома моды" не отдам!

Тяжелобольного Зайцева вынудили вернуться к работе: Больше ни метра "Дома моды" не отдам!

В Сети активно обсуждают состояние легендарного модельера. Однако он сам сдаваться вовсе не намерен.
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Сейчас Вячеславу Зайцеву уже 83 года. Осенью прошлого года он уже говорил о том, что просто не может терпеть то, что происходит, а потому собирается вернуться к работе, чтобы навести порядок в своем детище. Напомним, сейчас "Домом моды" занимаются другие люди, слухи о которых не перестают появляться в Сети.

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По словам Вячеслава Михайловича, работа уже началась. Так, сперва он собирается сменить руководящий состав, а также вернуть сотрудников, которых уволили больше года назад. Модельер хочет не только придерживаться традиций, но и идти вперед, а потому находится в поиске молодых и талантливых коллег, которым был бы близок его взгляд на моду.

Больше всего Вячеслава Зайцева выел из себя тот факт, что в его отсутствие начали распродавать по частям то, что он строил всю жизнь. "Больше ни метра "Дома моды" не отдам!" – заявил он. Также он пообещал, что сделок за спиной руководителя больше не будет.

Недавно Вячеслав Михайлович прошел курс лечения и реабилитации. Он дал свои плоды, знаменитости стало лучше. Зайцев отметил, что сейчас полон сил для новых свершений и не намерен останавливаться ни на секунду. Сейчас модельер лично работает над новой коллекцией. Детали пока неизвестны.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 09:58 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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