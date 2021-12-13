Немощный Зайцев сделал публичное заявление: Болезнь прогрессирует

Несмотря на тяжелую болезнь, дизайнер посетил Неделю моды в столице. Он присутствовал на вручение премий молодым коллегам. Пришел Вячеслав Зайцев с чужой помощью, поскольку уже не может ходить самостоятельно.
Вид страдающего болезнью Паркинсона модельера вызвал шок у публики. Из-за недуга он стал плохо говорить. Однако, несмотря на все проблемы со здоровьем, Вячеслав Зайцев не намерен уходить на покой. Он много работает и строит планы. К слову, в ближайшем окружении кутюрье уверены, что знаменитость рано списывать со счетов.
Вячеслав Зайцев признался, что намерен еще сделать прет-а-порте – коллекцию костюмов из твида. Вместе с тем он осознает свое тяжелое положение. Недавно на ТВ модельер заявил, что его болезнь прогрессирует.
Вячеслав Зайцев мечтает передать свой Дом моды в надежные руки родственников-наследников. Хорошим вариантом на этом месте была бы внучка Марусю. Девушка продолжила дело звездного деда, пойдя по его стопам – она занимается дизайном одежды. Но, к сожалению, между ними нет взаимопонимания.
Напомним, болезнь Паркинсона Вячеславу Зайцеву диагностировали несколько лет назад. Дизайнер передвигается в инвалидной коляске,