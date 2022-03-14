Жизни не дадут: объявлено о преследовании несчастного Барских

Певец Макс Барских в резкой форме высказался о спецоперации России на Украине и раскритиковал граждан нашей страны. Он отменил все свои концерты в России и запретил использовать его музыку.
После этого на украинского артиста обрушилась волна негатива в соцсетях. Травля продолжается даже после того, как некоторые площадки оказались заблокированными в нашей стране. Причем несчастного Макса Барских критикуют не только бывшие поклонники, но даже коллеги по шоу-бизнесу. Чего ему только не желают! Экс-фанаты уверены, спокойной жизни ему не дадут.
Критики буквально преследуют Макса Барских: из запрещенного "Инстаграм"* они перекочевали за ним в "Телеграм", и там продолжают высказываться против артиста.
За всю грязь, которую Макс Барских вылил на Россию, против него высказались продюсер Яна Рудковская, певицы Ольга Бузова и Ольга Кормухина. Причем российские артисты в последнее время делают это именно в "Телеграм", ведь им теперь придется нарабатывать новую аудиторию. Дело это не быстрое, поэтому и рекламные контракты сразу не восстановишь.
Напомним, что Роскомнадзор официально внес "Инстаграм" в реестр запрещенных в России сайтов. С 14 марта соцсеть перестала работать на территории России.