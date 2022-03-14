55 миллионов коту под хвост: Богачку Бузову знатно разорили

36-летняя поющая ведущая имела в "Инстаграм"* огромную армию подписчиков. Ежедневно ее многочисленные посты и "Сторис" смотрели миллионы фолловеров. Звезда использовала личный микроблог и как рекламную площадку – для заработков.
Известно, что за один пост в соцсети Ольга Бузова брала с предпринимателей от 350 тысяч рублей, а за десятисекундный
ролик исполнительнице платили 600 тысяч. С "Инстаграм"* телеведущая получала в год более 55 миллионов рублей.
Хорошо зарабатывала в этой соцсети и ее экс-коллега по шоу "Дом-2" Ксения Бородина. Ни дня у нее не проходило без селфи и "Сторис". За жизнью теледивы следили более 18 миллионов человек. В среднем публикация товара рекламодателям в ее блоге обходится в 400 тысяч рублей. За прошлый год знаменитость выручила почти 91 миллион рублей.
Среди звезд, использовавших возможности личного бренда телеведущая Настя Ивлеева, блогер Ида Галич, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова и другие отечественные селебрити. Так, Настя Ивлеева за год зарабатывала в "Инстаграм"* 35 миллионов.
Многие звезды перешли в "Телеграм". Однако неизвестно, сумеют ли они сохранить там свою аудиторию в том объеме, которая была у них в "Инстаграм"*.
*В соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.