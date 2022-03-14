"Богатство исчезнет": Сбежавший из России Галкин взвыл из-за потери денег

Максим Галкин переживает непростые времена.



Карьера еще недавно востребованного в России комика повисла на волоске. И всему виной его неосторожное высказывание о спецоперации на Украине, которое разгневало даже самых преданных поклонников.

Сейчас Максим вместе с женой и детьми находится за границей. Многие посчитали, что на фоне гнева публики и отмены его концертов он решил сбежать, но его жена объяснила внезапный отъезд отдыхом. Несмотря на то, что юморист покинул Россию, он продолжает общаться с соотечественниками в соцсетях. Так, накануне он решил ответить на комментарий одного из хейтеров, который явно взбесил всегда жизнерадостного артиста. Пользовтельница написала, что привыкшему к роскоши Максиму теперь будет очень трудно жить.

"Если еще и все их богатство исчезнет в один день", – высказала свои мысли в комментариях девушка.

В своем ответе Галкин буквально взвыл из-за неприятных слов, написанных в свой адрес и, не стесняясь выражений, высказал свою точку зрения. Он заявил, что вовсе не боится потерять свои деньги, распрощаться с совестью – вот его страх.

"Я не к роскоши привык, я привык честно и добросовестно работать. Всю свою роскошь я заработал, но жил не ради нее", – ответил супруг Примадонны.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как поклонники юмориста в Астрахани пошли толпой сдавать билеты на его концерт, который в конце концов организаторам пришлось отменить.