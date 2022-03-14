"Это очень опасно!": народ бьет тревогу из-за состояния тяжелобольной Казьминой

В течение долгого времени бывшая жена футболиста борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое уже буквально изуродовало лицо несчастной женщины. Недавно же Алиса Казьмина призналась, то у нее обнаружен нейросифилис. Женщина обвинила в сговоре собственную мать и своего первого мужа – Алексея Казьмина. По мнению журналистки, именно они виноваты в ее заражении опасным венерическим заболеванием.
После разгоревшегося скандала пользователи Сети стали всерьез переживать за психическое состояние женщины и забили настоящую тревогу. Неравнодушные люди, почитав посты Казьминой, стали призывать ее обратиться за помощью, чтобы не оставаться одной со своими тяжелыми мыслями и никак не навредить ни себе ни детям.
Как сообщил StarHit, обеспокоенные россияне даже обратились к Андрею Аршавину с просьбой поучаствовать и забрать детей.
"Где органы опеки? Андрей, заберите детей! Это очень опасно!" – написали люди.
Алиса Казьмина не доверяет родной матери – Наталье Сарычевой и считает, что та хочет забрать у нее детей и "упечь дочь в психушку". Журналистка даже обвинила родительницу в зависимости от запрещенных веществ, которая якобы сохраняется у нее, несмотря на пенсионный возраст.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что народ вступился за мать больной сифилисом Алисы Казьминой.