Продолжает гавкать: Изуродованная до полусмерти Казьмина закатила истерику

Экс-возлюбленная спортсмена уверена, что это мать – Наталья Сарычева – и Алексей Казьмин заразили ее сифилисом через инъекции. Она собирается подать на близких в суд.
Журналистка разразилась гневной тирадой в адрес родительницы в своем микроблоге. Она отметила, что та не интересуется ее здоровьем, а только добивает своими выходками. "Я считаю, что моя мать просто опасна для общества и внуков. Она продолжает, не останавливаясь, гавкать", – заявила 39-летняя Алиса Казьмина.
Женщина убеждена, что выглядит и является психически здоровой. Она пожаловалась поклонникам, что не знает, куда убежать от матери с дочерьми. Алиса Казьмина призвала Наталью Сарычеву прекратить портить ей жизнь.
Она вспомнила, что как-то раз родительница сказала ей: "Бойся проклятия матери". Теперь журналистка попросила мать сменить свое проклятие на молитву.
Напомним, Алиса Казьмина в свое время находилась при смерти из-за страшного заболевания. Медикам удалось ее вернуть практически с того света. Ранее Наталья Сарычева отреагировала на нападки дочери в своем инстаграм-аккаунте. Многие фолловеры согласились с тем, что ее дочь надо срочно лечить.