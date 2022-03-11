Продолжает гавкать: Изуродованная до полусмерти Казьмина закатила истерику

Опасное аутоиммунное заболевание практически лишило бывшую избранницу футболиста Андрея Аршавина носа. В своих проблемах со здоровьем Алиса Казьмина обвиняет мать и первого мужа. Также она заявила, что пенсионерка хочет отправить ее в психушку. Теперь журналистка набросилась на родительницу с очередными нападками.



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