Гниющая заживо из-за сифилиса экс-супруга Аршавина раскрыла жуткие подробности: Почку удаляют

39-летняя Алиса Казьмина поделилась новыми деталями своего состояния. Выяснилось, что у нее могут ампутировать почку.

Злой рок преследует бывшую жену футболиста. Из-за опасного аутоиммунного заболевания журналистка уже почти лишилась носа. Теперь же она сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что может потерять важный орган.

Алиса Казьмина разместила в микроблоге результаты клинического анализа крови. "При таком креатинине почку удаляют", – заявила она. Журналистка упрекнула подписчиков в том, что многие обсуждают ее психологическое, а не физическое состояние.

Также Алиса Казьмина продолжила обвинять в своем жутком состоянии мать и призвала пенсионерку оставить ее в покое. Дело в том, что Наталья Сарычева ранее публично рассказала о проблемах с психикой у дочери.

Ранее экс-супруга Андрея Аршавина призналась, что помимо третьей стадии сифилиса у нее диагностировали гепатит С. Недавно Алиса Казьмина заявила, что сифилисом ее якобы заразил врач, ставивший ей капельницы, по наущению ее родительницы.

Как писали "Дни.ру", в свою очередь Наталья Сарычева отреагировала на нападки наследницы, дав понять, что у той не все в порядке с психикой. Она заявила, что желает дочери лишь добра, но та не хочет этого понимать. Мать Алисы Казьминой отметила, что лечить принудительно – очень не просто.