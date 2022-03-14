"Ненавижу": Невестка Орбакайте раскрыла истинное отношение

Родственница Кристины Орбакайте сделала заявление.

На днях жена Никиты Преснякова Алена отметила свое 25-летие. В честь праздника девушка устроила вечеринку в стиле 90-х. Гости и сама хозяйка вечера придерживались всех традиций: оделись в традициях тогдашней моды, танцевали под хиты , а в конце имениннице вручили особенный торт.

На десерте красовалась надпись "С юбилеем, Ленок!". Оказалось, это настоящее имя Алены. Позже она раскрыла свое истинное к нему отношение. "Кто не знал, я по паспорту Елена и ненавижу, когда меня так называют", – объяснила девушка.

Кстати, Никита женат на Алене уже пять лет, а знакомы влюбленные вообще с детства. Они вместе росли за городом, в соседних загородных домах. После учебы в Штатах Пресняков вернулся в Россию и обратил внимание на выросшую блондинку. С тех пор они вместе. С Кристиной Орбакайте и всей семьей Никиты у Алены прекрасные отношения, они с нетерпением ждут наследников.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин получили кипрское гражданство после покупки элитной недвижимости там. Паспорта также получили их дети. В Сети ходят слухи, что отъезд звездного семейства после обострения политической ситуации неслучаен. Поклонники думают, что они не планируют пока возвращаться, а кипрский паспорт дает свободный въезд в 150 стран мира.