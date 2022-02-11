"Ничего общего": Орбакайте повторила судьбу Пугачевой

Российская певица Кристина Орбакайте начала сольную карьеру в 1992 году, дебютировав в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой с песней "Поговорим". Теперь и внучка Пугачевой повторила эту судьбу. Она вышла на сцену вместе с матерью.
Кавер песни Микаэла Таривердиева и Николая Добронравова в исполнении дочери и внучки Аллы Пугачевой получилась очень трогательной и проникновенной.
"Мы с Клавочкой приготовили для всех сюрприз. "Маленький принц" – эта лирическая и невероятно красивая композиция погружает в добрую атмосферу удивительного мира", – написала Кристина Орбакайте.
Поклонники восхитились низким тембром голоса внучки Пугачевой, очень не характерным для юной девочки. Он значительно отличается от голосов многих талантливых юных исполнительниц.
"У Клавы нежный и одновременно взрослый голос, эту песню хочется слушать и слушать 😍"; "Дааа, очень красивая песня. И у вас с Клавочкой получилось передать всю ее волшебную атмосферу"; "Вот кто продолжение Пугачевой!! Лиза и рядом не стояла. Ничего общего"; "Какой красивый и приятный тембр голоса у Клавдии!😍👍Бесподобный,восхитительный дуэт!!!!🔥❤️👏👏👏" – написали фолловеры.