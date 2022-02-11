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Шоу-бизнес
"Ничего общего": Орбакайте повторила судьбу Пугачевой

"Ничего общего": Орбакайте повторила судьбу Пугачевой

Состоялась премьера песни в исполнении Кристины Орбакайте и ее дочери Клавдии Земцовой.
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Российская певица Кристина Орбакайте начала сольную карьеру в 1992 году, дебютировав в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой с песней "Поговорим". Теперь и внучка Пугачевой повторила эту судьбу. Она вышла на сцену вместе с матерью.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Кавер песни Микаэла Таривердиева и Николая Добронравова в исполнении дочери и внучки Аллы Пугачевой получилась очень трогательной и проникновенной.

"Мы с Клавочкой приготовили для всех сюрприз. "Маленький принц" – эта лирическая и невероятно красивая композиция погружает в добрую атмосферу удивительного мира", – написала Кристина Орбакайте.

Поклонники восхитились низким тембром голоса внучки Пугачевой, очень не характерным для юной девочки. Он значительно отличается от голосов многих талантливых юных исполнительниц.

"У Клавы нежный и одновременно взрослый голос, эту песню хочется слушать и слушать 😍"; "Дааа, очень красивая песня. И у вас с Клавочкой получилось передать всю ее волшебную атмосферу"; "Вот кто продолжение Пугачевой!! Лиза и рядом не стояла. Ничего общего"; "Какой красивый и приятный тембр голоса у Клавдии!😍👍Бесподобный,восхитительный дуэт!!!!🔥❤️👏👏👏" – написали фолловеры.

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Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 18:35 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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