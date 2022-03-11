Бузова столкнулась с серьезными проблемами: Все не очень успешно

Долгое время бренд Бузовой-младшей процветал, и владелица этим очень гордилась. Теперь же из-за резко ухудшившейся экономической ситуации в стране Анна Бузова столкнулась с серьезными проблемами в бизнесе – ее пришлось отказаться от сотрудничества с прежними поставщиками, а найти новых оказалось не так-то просто.
Сейчас сестра Ольги Бузовой находится в поиске добросовестных поставщиков для создания новой коллекции, но пока нужные люди не находятся.
"Пока все не очень успешно," – призналась молодая предпринимательница.
Анне предлагают либо ткани плохого качества, либо достойный материал, но по неадекватной цене. При этом Бузову-младшую крайне возмущает, что складские остатки, закупленные по прежним ценам, теперь вдруг продают в разы дороже. Женщина понимает, что сегодня все дорожает, но при этом считает, что есть логически объяснимое повышение цен, а есть просто цифры, "взятые с потолка".
Как сообщил StarHit, Анна Бузова хочет продолжать вести честный бизнес. Женщина уверена, что именно благодаря хорошему качеству вещей и адекватной наценке ее бренд всегда процветал. Несмотря на временные проблемы, сестра знаменитости настроена оптимистично и не собирается опускать руки.
Что касается самой Ольги Бузовой, то она тоже старается оптимистично относиться к ситуации в стране и смотрит в будущее с позитивом – накануне гордая певица плюнула на закрытие MacDonald’s в России.