"У него серьезная болезнь": Бледанс призвала спасти загремевшего в психушку Николаева

Поклонники и коллеги по творческому цеху Валерия Николаева обеспокоены его состоянием.

Актер был арестован за управление машиной в нетрезвом состоянии и к тому же без прав, из-за чего какое-то время провел в спецприемнике. Прямиком оттуда звезду сериала "День рождения Буржуя" увезли в психиатрическую клинику, где ему поставили неутешительный диагноз – биполярное расстройство.

Некоторые коллеги актера по творческому цеху считают, что в месте для душевнобольных он оказался не случайно. Эвелина Бледанс, к примеру, заявила, что давно замечала агрессию в поведении Николаева. Да и вообще, получалось так, что они пересекались как раз в те времена, когда звезда российских сериалов "буянил". Кроме того, она вспомнила, как прямо на рабочем месте он не отказывал себе в выпивке.

Тем не менее, новости о том, что любимец публики загремел в психиатрическую больницу, популярную актрису и телеведущую расстроила, но она уверена, что эта ситуация пойдет Николаеву на пользу. Бледанс считает, что актера, который, возможно, был не в курсе, что страдает недугом, нужно спасать, а сделать это можно только с помощью специалистов.

"Все лечится, и, наверное, это тот случай, когда его еще можно спасти. Он, может, раньше не понимал, что у него серьезная болезнь, а теперь уже это диагностировано, и надеюсь, что ему помогут", – поделилась своими мыслями Эвелина.