"С любимой": Дочь Успенской показала вторую половинку

Татьяна Плаксина часто публикует в своем инстаграм-аккаунте фото и видео со звездной матерью. Вот и на сей раз она разместила в микроблоге снимок с родительницей и адресовала ей теплые слова.
"Мы с тобою похожи как две капли воды… мы с тобой половины одного яблока! Зажигаю со своей любимой мамулей", – прокомментировала кадр дочь Любови Успенской.
На фото мать и дочь сидят рядом в заведении. Перед ним – стакан чая. Судя по всему, исполнительница с наследницей выбрались куда-то отдохнуть и развеяться.