"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!": 67-летнюю Успенскую на детском празднике приняли за эскортницу

Пенсионерка Любовь Успенская не скрывает, что секрет ее вечной молодости – вовсе не холод, голод и крем "Ромашка", а скальпель хирурга. Как писала пресса, недавно артистка распрощалась с двумя миллионами рублей и приобрела подтянутую фигуру мечты. Медики откачали жир с ее живота и добавили объема ягодицам. Чтобы похвастаться новой фигурой певица не нашла лучше места, чем детский праздник.

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