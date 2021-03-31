"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!": 67-летнюю Успенскую на детском празднике приняли за эскортницу

Черные колготки, черный и лиф, сквозь который проступает грудь, сапоги-ботфорты и приталенный пиджак – вид воительницы, Амазонки! Но если на Остапе Бендере, как известно, под штиблетами не было носков, то на Любе Успенской под пиджаком не было... юбки.
"Край темной юбки поднялся, обнаружив восхитительную полную подъемистую ножку в темно-голубом чулке, а у самого круглого колена нескромно виднелся кончик пышной подвязки", – писал Аркадий Аверченко в юмористическом рассказе "Под столом".
Это описание вполне могло бы подойти и для Успенской, будь на ней та самая юбка. Пока же, когда артистка садилась, то окружающие могли видели органы движения Любы во всем их великолепии и холености. Казалось, одно неаккуратное движение, и сверкнет исподнее 67-летней звезды. Если она его носит, конечно, когда приходит на детские праздники.
"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!" – ахнула какая-то бесхитростная девочка, которая тоже пришла на этот модный показ по случаю 25-летия "Кенгуру". "Так надо!" – дернула ее за руку мама. Но на всякий случай отвела подальше, чтобы ребенок не набрался от звезды, которая своим видом немного напоминала дорогую матерую эскортницу.
Напомним, эскорт-услуги — вид бизнеса, занимающегося предоставлением эффектных спутников и спутниц богатым клиентам для появления с ними на мероприятиях. Причем в отличие от проституции, эскорт-сопровождение продолжения не предполагает. "Я не продаю сопровождение, я продаю мечту" – такой девиз тружеников здесь. Но оказаться рядом с Успенской – это, конечно мечта!
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