Держались за руки: Похорошевшую дочь Успенской застукали с красавчиком-брюнетом

Татьяна Плаксина удивила поклонников своим выходом в свет.

Дочери королевы русского шансона пришлось многое пережить за последние годы: сначала падение велосипеда привело к восстановлению лица хирургами, а потом девушка и вовсе стала употреблять запрещенные вещества на фоне случившегося, после чего прошла курс реабилитации.

Да, и с матерью отношения у Плаксиной не складывались. Звездное семейство какое-то время решало свои проблемы на публике, принимая участие в различных шоу. Но, кажется, теперь все беды позади. Молодая художница наладила контакт со знаменитой мамой – о чем говорил их трогательный снимок, который звезда шансона опубликовала в Международный женский день. А еще кардинально сменила имидж, появившись на публике в обтягивающем синем платье, каблуках и с элегантной прической.

Но, новый образ – не единственное, на что обратили внимание поклонники. В Сети появилось видео, на котором Плаксина, едва скрывая улыбку, идет за руку с красавчиком-брюнетом. Конечно, у всех назрел вопрос – что за незнакомец сопровождает художницу. Как оказалось, это концертный директор Любови Успенской Александр. Так что, вполне возможно, что поклонников ждет какой-то новый проект, в котором примет участие дочь королевы шансона, к тому же ее спутник сам на это намекнул: "Премьера скоро", – подписал видео с Плаксиной Александр.