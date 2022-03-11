"Бесконечно люблю": Гришаева созналась в близости с известным мужчиной

Актриса прекрасно выглядит в свои годы и вызывает восхищенные взгляды мужчин. Она востребована в профессии и довольна семейной жизнью. 10 марта звезда адресовала теплые слова вовсе не в адрес мужа. Нонна Гришаева поздравила с днем рождения знаменитого композитора Александра Зацепина.
Народному артисту России исполнилось 96 лет. Актриса разместила в своем инстаграм-аккаунте фото с ним и нежно обратилась к композитору. "Маэстро! Бесконечно люблю и благодарю Бога за наше сотворчество. Будьте здоровы, бодры и пусть вдохновение Вас не покидает", – высказалась Нонна Гришаева.
Артистка отметила, что снимок сделан в московском ТЮЗе. Там прошла постановка "Иван Царевич и Серый Волк".
Напомним, Нонна Гришаева и ее нынешний муж в браке с 2006 года. У актрисы двое детей. Сын Илья рожден ею от Александра Нестерова, а дочь Настя – от первого супруга Антона Дерова.
По поводу своего возраста звезда говорит, что с достижением 50 лет в ее жизни ничего не изменилось. Празднование юбилея у Нонны Гришаевой прошло необычно. Александр Нестерова устроил для жены квест, во время которого она получила огромное количество потрясающих эмоций.