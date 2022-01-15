Заветные желания: 50-летняя Гришаева показала любовь с молодым мужем на публике

Нонна Гришаева с супругом отдыхает в Таиланде.

В своем блоге артистка нечасто показывает личную жизнь, ее посты обычно связаны с работой. Однако на отдыхе Нонна не удержалась и показала подписчикам немного сказки. Вместе с мужем Александром Нестеровым Гришаева отдыхает в Азии, наслаждаясь солнцем, океаном и местными традициями.

Артистка опубликовала фото со смотровой площадки у одного из Буддистских храмов, на котором демонстрирует любовь и идиллию с Александром. Кстати, у супругов довольно приличная разница, Нонна Валентиновна старше мужа на 12 лет, тем не менее, они счастливы в браке с 2006 года.

Звезда рассказа о посещении священного строения. "Мы написали свои самые заветные желания на золотых листочках и мысленно пожелали всем мира и добра! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Гришаева. Поклонники пришли в восторг от солнечных кадров и пожелали паре счастья.

"Ваша страничка просто интенсивная терапия! Светом, добром, радостью, смыслом. Вы умеете вдохновлять на жизнь и на желания!", "Нонна, Вы всегда так интересно рассказываете о каких-то местах, в которых бываете, когда путешествуете", "Какие вы классные! Особенно вторая фоточка", – написали комментаторы.