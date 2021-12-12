"Очень обидно": 50-летняя Гришаева взвыла из-за вопиющей несправедливости

Актриса возмутилась пересудам, касающимся ее внешности. Она категорически отрицает, что ложилась под нож хирурга. Нонна Гришаева заявила, что ее красота – это только результат правильного ухода и хорошая генетика.
"Мне очень обидно, когда иногда мне пишут, что операцию сделала", – отметила с сожалением знаменитость. По словам Нонны Гришаевой, она еще не делала подобных манипуляций со своей внешностью. Также она отметила, что, если народ судачит об этом, значит, она неплохо выглядит.
По поводу своего возраста артистка говорит, что с достижением 50 лет в ее жизни ничего не изменилось. Празднование юбилея у Нонны Гришаевой прошло необычно. Во многом это заслуга ее мужа Александра Нестерова. Звезда рассказала, что думала, что у нее будет жуткое настроение, и она впадет в депрессию.
Супруг актрисы же сделал день рождения возлюбленной одним из самых счастливых дней в ее жизни. Мужчина задумал, чтобы праздник артистка запомнила надолго. Александр устроил для знаменитости квест, во время которого она ощутила себя абсолютно счастливой и испытала такое количество эмоций потрясающих. Затем супруги отправились на катере в море. Именины звезда отметила в обществе самых близких друзей и семьи.