Достали эти королевы: официант швырнул в зарвавшуюся Самбурскую чашкой кипящего кофе

Будем честными: кроме роли Кристины Соколовской в сериалах "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя", ничего выдающегося у зарядной актрисы и певицы Настасьи Самбурской в карьере пока не было. Но амбиции при этом у 34-летней Анастасии Тереховой, как на самом деле зовут Настасью Самбурскую зашкаливают.
Только что она пожаловалась на испорченный отдых в элитной Доминикане.
"Далеко, ценник не соответствует уровню сервиса. Отель вроде 5*, но с большой натяжкой можно поставить 4*, – возмущена Самбурская. – Мягко говоря, ты чувствуешь себя виноватым перед официантами, за то, что ты заплатил и еще имеешь наглость попросить чашечку кофе. Тебе его практически швыряют, через раз".
"Постоянный ветер, при 28градусах я периодически сидела на пляже в пледе. Единственный плюс от такой погоды– нет пигментации на лице, – причитает зарвавшаяся Самбурская. – Смотреть особо нечего. Отыскали единственного фламинго в компании уток в пруду на поле для гольфа. Экскурсии ни о чем, никаких интересных мест в стране нет, поездка в деревню на плантации кофе и какао – разочарование века. Прикольно только на квадроциклах погонять по береговой линии, покормить и попоить собак кокосом".
Стоит заметить, что неделя отдыха в Доминикане без учета перелета стоит сегодня около 200 тысяч рублей на человека. Для большинства граждан России это недоступное удовольствие. И дело даже не в деньгах – заграничного паспорта никогда не имело 82 процента россиян.