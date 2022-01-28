Достали эти королевы: официант швырнул в зарвавшуюся Самбурскую чашкой кипящего кофе

Кому суп жидок, а кому бисер мелок. Эту народную мудрость снова и снова вспоминаешь, когда смотришь на выбравшуюся из грязи в князи Настасью Самбурскую. Она создавала театральный реквизит, работала диспетчером в такси, была отчислена из школы-студии МХАТа. Но теперь мнит из себя королеву.

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