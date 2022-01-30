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Шоу-бизнес
Оголившаяся Самбурская потрясла аппетитными формами: Бесите еще больше

Оголившаяся Самбурская потрясла аппетитными формами: Бесите еще больше

Актриса Настасья Самбурская опубликовала несколько снимков, сделанных во время путешествия.
прочитано 25 раз

В январе многие знаменитости предпочитают проводить время в отпуске. Они отправляются в жаркие страны за солнцем и роскошным сервисом. Например, Настасья Самбурская захотела провести время в Доминикане, однако путешествием актриса оказалась разочарована.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

В своем инстаграм-аккаунте звезда сериала "Универ" рассказала, что ей не понравился сервис в отеле. Также Самбурская не оценила местные экскурсии. Зато у актрисы остались красивые фотографии. Некоторыми снимками знаменитость делится с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.

Внимание фанатов привлек кадр, на котором Настасья позирует в розовом купальнике. "Еще одно фото в купальнике и все, больше не буду вас бесить", – подписала снимок Самбурская. Фанаты же, напротив, оказались в восторге от фотографии. Многих потрясли аппетитные формы актрисы.

"Кого может бесить женственное ухоженное тело?", "Красивая фигура", "Идеальная", "Честно говоря, в одежде вы бесите еще больше", – прокомментировали фолловеры.

Ранее Настасья Самбурская рассказывала, о чем часто глубоко сожалеет. Актриса призналась, что иногда не чувствует меры, употребляя алкогольные напитки. Подробнее об этом писали "Дни.ру"

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 03:58 Источник: Instagram

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