Оголившаяся Самбурская потрясла аппетитными формами: Бесите еще больше

В январе многие знаменитости предпочитают проводить время в отпуске. Они отправляются в жаркие страны за солнцем и роскошным сервисом. Например, Настасья Самбурская захотела провести время в Доминикане, однако путешествием актриса оказалась разочарована.
В своем инстаграм-аккаунте звезда сериала "Универ" рассказала, что ей не понравился сервис в отеле. Также Самбурская не оценила местные экскурсии. Зато у актрисы остались красивые фотографии. Некоторыми снимками знаменитость делится с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.
Внимание фанатов привлек кадр, на котором Настасья позирует в розовом купальнике. "Еще одно фото в купальнике и все, больше не буду вас бесить", – подписала снимок Самбурская. Фанаты же, напротив, оказались в восторге от фотографии. Многих потрясли аппетитные формы актрисы.
"Кого может бесить женственное ухоженное тело?", "Красивая фигура", "Идеальная", "Честно говоря, в одежде вы бесите еще больше", – прокомментировали фолловеры.
Ранее Настасья Самбурская рассказывала, о чем часто глубоко сожалеет. Актриса призналась, что иногда не чувствует меры, употребляя алкогольные напитки. Подробнее об этом писали "Дни.ру"