"Поехала на лечение": появились новые данные о бегстве Пугачевой

Несколько дней назад распространилась информация о том, что Алла Пугачева покинула страну.

По сведениям некоторых СМИ, народная артистка вместе с малолетними наследниками отправилась в Израиль – туда, где она часто отдыхает. Встревоженные обстановкой в стране и мире россияне восприняли такой неожиданный отпуск как бегство. Сама Алла Пугачева эту информацию не комментировала, однако новые данные о так называемом бегстве звезды прозвучали из уст давно знакомого с певицей музыкального критика – Сергея Соседова.

Мужчина согласен с предположением о том, что Примадонна могла отправиться в Израиль, где она прежде не раз бывала и имеет много друзей и знакомых. Впрочем, относительно цели поездки прозвучала и иная версия.

"Может, она вообще сейчас поехала на лечение туда," – заявил Соседов.



Как сообщает "Общественная служба новостей", музыкальный критик подчеркнул, что считает отъезд певицы совсем не интересной темой для обсуждения. По словам Соседова, жена Галкина давно не делает ничего такого, о чем можно было бы поговорить. Алла Борисовна уже не поет, а это для музыкального критика наиболее значимо. Поездки звезды оставляют мужчину равнодушным. Таким образом, данные Соседова не слишком прояснили ситуацию относительно внезапного отъезда Пугачевой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что к сбежавшей из России Алле Пугачевой обратился Игорь Николаев.