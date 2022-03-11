"Устала надевать маску": Вымотанная Чехова пожаловалась на проблемы

В конце февраля артистка отправилась на Бали, чтобы восстановить силы. В своем блоге Анфиса призналась, что за зиму очень устала и начала испытывать выгорание, а последние события в мире ее добили. Вымотанная Чехова пожаловалась своим подписчикам на проблемы.
"Последние два месяца я нахожусь в состоянии абсолютного эмоционального выгорания! Мне стало казаться, что жизнь в этом мире вообще не имеет никакого смысла. Устала надевать маску оптимиста. Энергии хватает только на то, чтобы спать и иногда есть", – призналась Чехова.
Поклонники неоднозначно отнеслись к такому заявлению, ведь с осени Анфиса была на отдыхе аж четырежды – в Майами, Мексике, Египте и Эмиратах. Кстати, эти поездки были рекламными, по бартеру с шикарными отелями, которые она активно показывала в своем блоге. А вот на Бали Чехова отправилась по собственной инициативе за свой счет.
Кстати, Анфиса Чехова рассказала, что в экзотической стране решила освоить криптовалюту, так как из-за нестабильной ситуации российские карты блокируют, а курс валют все время меняется. Ранее "Дни.ру" писали, что усохшая на чужбине Анфиса Чехова вызвала оторопь.